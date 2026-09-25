Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
600
Высота
24U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741307
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь двухстворчатая
Максимальная нагрузка
600
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.07х0.89х0.47
Вес, кг.
85.5
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это вместительное и надёжное решение для хранения оборудования. Высота 1245 мм и стандарт 24U позволяют разместить множество устройств, а полезная глубина 855 мм подойдёт даже для крупных компонентов. Напольное размещение облегчает инсталляцию и доступ к оборудованию. Прочная двухстворчатая металлическая дверь гарантирует безопасность и удобство обслуживания. Шкаф выдерживает нагрузку до 600 кг, что делает его отличным выбором для серверных и технических помещений. Универсальный серый цвет гармонично впишется в любой интерьер.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь двухстворчатая
Максимальная нагрузка
600
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это вместительное и надёжное решение для хранения оборудования. Высота 1245 мм и стандарт 24U позволяют разместить множество устройств, а полезная глубина 855 мм подойдёт даже для крупных компонентов. Напольное размещение облегчает инсталляцию и доступ к оборудованию. Прочная двухстворчатая металлическая дверь гарантирует безопасность и удобство обслуживания. Шкаф выдерживает нагрузку до 600 кг, что делает его отличным выбором для серверных и технических помещений. Универсальный серый цвет гармонично впишется в любой интерьер.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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