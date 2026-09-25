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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА

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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
600
Высота
24U
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741307
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь двухстворчатая
Максимальная нагрузка
600
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.07х0.89х0.47
Вес, кг.
85.5

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это вместительное и надёжное решение для хранения оборудования. Высота 1245 мм и стандарт 24U позволяют разместить множество устройств, а полезная глубина 855 мм подойдёт даже для крупных компонентов. Напольное размещение облегчает инсталляцию и доступ к оборудованию. Прочная двухстворчатая металлическая дверь гарантирует безопасность и удобство обслуживания. Шкаф выдерживает нагрузку до 600 кг, что делает его отличным выбором для серверных и технических помещений. Универсальный серый цвет гармонично впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь двухстворчатая
Максимальная нагрузка
600
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — это вместительное и надёжное решение для хранения оборудования. Высота 1245 мм и стандарт 24U позволяют разместить множество устройств, а полезная глубина 855 мм подойдёт даже для крупных компонентов. Напольное размещение облегчает инсталляцию и доступ к оборудованию. Прочная двухстворчатая металлическая дверь гарантирует безопасность и удобство обслуживания. Шкаф выдерживает нагрузку до 600 кг, что делает его отличным выбором для серверных и технических помещений. Универсальный серый цвет гармонично впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация серый ШТК-М-24.6.10-4ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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