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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741306
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.16х0.9х0.48
Вес, кг.
72

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005

Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — оптимальное решение для профессионального размещения оборудования. Вместительная конструкция высотой 24U и глубиной 1000 мм легко справится с хранением даже крупногабаритных устройств. Полезная глубина 855 мм обеспечивает дополнительное пространство для надёжной и аккуратной прокладки кабелей. Прочная сборка выдерживает максимальную нагрузку до 700 кг — шкаф не подведёт даже при высокой степени заполнения техникой. Перфорированная дверь способствует отличной вентиляции и тепловому комфорту внутри. Чёрный цвет добавит стилю строгости и профессионализма, а ширина 600 мм не займёт лишнего места в серверной комнате.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
700
Высота
24U
Высота (мм)
1245
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — оптимальное решение для профессионального размещения оборудования. Вместительная конструкция высотой 24U и глубиной 1000 мм легко справится с хранением даже крупногабаритных устройств. Полезная глубина 855 мм обеспечивает дополнительное пространство для надёжной и аккуратной прокладки кабелей. Прочная сборка выдерживает максимальную нагрузку до 700 кг — шкаф не подведёт даже при высокой степени заполнения техникой. Перфорированная дверь способствует отличной вентиляции и тепловому комфорту внутри. Чёрный цвет добавит стилю строгости и профессионализма, а ширина 600 мм не займёт лишнего места в серверной комнате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм перфорация черный ШТК-М-24.6.10-44АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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