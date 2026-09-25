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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1000
Высота
24U
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 330 руб. 
Начислим 822 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741304
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005
51 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1000
Высота
24U
Высота (мм)
1265
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.16х0.89х0.48
Вес, кг.
91

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005

Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — просторное и прочное решение для организации серверной или сетевой комнаты. Внушительная высота 24U позволяет разместить серьёзное оборудование, а глубина 1000 мм открывает возможность удобно расположить даже громоздкие устройства с кабельной разводкой. Благодаря максимальной нагрузке в 1000 кг шкаф справится с самыми тяжёлыми комплектующими. Стеклянная дверь — для визуального контроля содержимого без необходимости открывания шкафа, а универсальный чёрный цвет впишется в любой интерьер. Ширина 600 мм обеспечивает дополнительное удобство монтажа и обслуживания техники.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
1000
Высота
24U
Высота (мм)
1265
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — просторное и прочное решение для организации серверной или сетевой комнаты. Внушительная высота 24U позволяет разместить серьёзное оборудование, а глубина 1000 мм открывает возможность удобно расположить даже громоздкие устройства с кабельной разводкой. Благодаря максимальной нагрузке в 1000 кг шкаф справится с самыми тяжёлыми комплектующими. Стеклянная дверь — для визуального контроля содержимого без необходимости открывания шкафа, а универсальный чёрный цвет впишется в любой интерьер. Ширина 600 мм обеспечивает дополнительное удобство монтажа и обслуживания техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 24U 1000мм стекло черный ШТК-М-24.6.10-1ААА-9005 - по цене 51330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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