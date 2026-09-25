Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Стойка напольная ЦМО 45U 1000мм черный СТК-С-45.2.1000-9005
Напольная стойка ЦМО создана для серьёзных задач – максимальная нагрузка до 480 кг позволяет размещать тяжелое оборудование и большое количество техники. Высота 42U открывает простор для масштабных сетевых или серверных решений. Полезная глубина 1000 мм и ширина 560 мм обеспечивают лёгкий монтаж даже крупногабаритных устройств. Черный цвет придаёт лаконичный современный вид и отлично впишется в любой дата-центр или серверную. Конструкция без двери гарантирует быстрый доступ, что особенно удобно для оперативной работы с оборудованием. Надёжная и вместительная полка идеально подойдёт для тех, кто ценит порядок и удобство монтажа.
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