Стойка напольная ЦМО 42U 750мм серый СТК-С-42.2.750
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 750мм серый СТК-С-42.2.750
Напольная стойка ЦМО высотой 1980 мм (33U) создаёт просторное и удобно организованное пространство для размещения телекоммуникационного оборудования. Впечатляющая максимальная нагрузка — 400 кг. Полезная глубина 750 мм позволяет разместить даже массивные компоненты, а общая глубина 1035 мм делает стойку вместительной и универсальной. Ширина 560 мм подходит для работы с профессиональной техникой. Открытая конструкция без двери облегчает быстрый доступ и повышает вентиляцию оборудования. Серый цвет придаёт строгий вид, а напольное размещение обеспечивает устойчивость. Эта полка-стойка станет отличным решением для современных серверных и технических помещений.
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