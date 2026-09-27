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Стойка напольная ЦМО 42U 750мм серый СТК-С-42.2.750 купить с доставкой в Москве
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Стойка напольная ЦМО 42U 750мм серый СТК-С-42.2.750

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Стойка напольная ЦМО 42U 750мм серый СТК-С-42.2.750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
400
Высота
33U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741300
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
400
Высота
33U
Высота (мм)
1980
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1035
Полезная глубина (мм)
750
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х1х0.22
Вес, кг.
32

Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 750мм серый СТК-С-42.2.750

Напольная стойка ЦМО высотой 1980 мм (33U) создаёт просторное и удобно организованное пространство для размещения телекоммуникационного оборудования. Впечатляющая максимальная нагрузка — 400 кг. Полезная глубина 750 мм позволяет разместить даже массивные компоненты, а общая глубина 1035 мм делает стойку вместительной и универсальной. Ширина 560 мм подходит для работы с профессиональной техникой. Открытая конструкция без двери облегчает быстрый доступ и повышает вентиляцию оборудования. Серый цвет придаёт строгий вид, а напольное размещение обеспечивает устойчивость. Эта полка-стойка станет отличным решением для современных серверных и технических помещений.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 42U 750мм серый СТК-С-42.2.750




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
400
Высота
33U
Высота (мм)
1980
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1035
Полезная глубина (мм)
750
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольная стойка ЦМО высотой 1980 мм (33U) создаёт просторное и удобно организованное пространство для размещения телекоммуникационного оборудования. Впечатляющая максимальная нагрузка — 400 кг. Полезная глубина 750 мм позволяет разместить даже массивные компоненты, а общая глубина 1035 мм делает стойку вместительной и универсальной. Ширина 560 мм подходит для работы с профессиональной техникой. Открытая конструкция без двери облегчает быстрый доступ и повышает вентиляцию оборудования. Серый цвет придаёт строгий вид, а напольное размещение обеспечивает устойчивость. Эта полка-стойка станет отличным решением для современных серверных и технических помещений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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