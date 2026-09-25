Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2
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Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
500
Высота
15U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 970 руб.
В наличии
Код товара: 741297
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27 970 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
500
Высота
15U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.23х0.27х0.15
Вес, кг.
55
Описание товара Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2
Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 2250 мм и вместимостью 15U — серьёзное решение для организации большого количества оборудования. Глубина 800 мм и ширина 620 мм обеспечивают удобство размещения даже для крупных устройств. Благодаря максимальной нагрузке в 500 кг напольная стойка легко выдерживает вес профессионального оснащения. Серый цвет делает шкаф универсальным для любого интерьера.
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Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
500
Высота
15U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 2250 мм и вместимостью 15U — серьёзное решение для организации большого количества оборудования. Глубина 800 мм и ширина 620 мм обеспечивают удобство размещения даже для крупных устройств. Благодаря максимальной нагрузке в 500 кг напольная стойка легко выдерживает вес профессионального оснащения. Серый цвет делает шкаф универсальным для любого интерьера.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2 - по цене 27970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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