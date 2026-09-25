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Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2 купить с доставкой в Москве
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Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2

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Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2 - фото 1
Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2 - фото 2
Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
500
Высота
15U
  • Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2 - фото 1
  • Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2 - фото 2
  • Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 970 руб. 
Начислим 471 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741297
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2
27 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
500
Высота
15U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.23х0.27х0.15
Вес, кг.
55

Описание товара Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2

Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 2250 мм и вместимостью 15U — серьёзное решение для организации большого количества оборудования. Глубина 800 мм и ширина 620 мм обеспечивают удобство размещения даже для крупных устройств. Благодаря максимальной нагрузке в 500 кг напольная стойка легко выдерживает вес профессионального оснащения. Серый цвет делает шкаф универсальным для любого интерьера.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип товара
Стойка
Тип устройства
полка
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
без двери
Максимальная нагрузка
500
Высота
15U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
620
Глубина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 2250 мм и вместимостью 15U — серьёзное решение для организации большого количества оборудования. Глубина 800 мм и ширина 620 мм обеспечивают удобство размещения даже для крупных устройств. Благодаря максимальной нагрузке в 500 кг напольная стойка легко выдерживает вес профессионального оснащения. Серый цвет делает шкаф универсальным для любого интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2 - по цене 27970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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