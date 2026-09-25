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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(3-pack) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(3-pack)

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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(3-pack) - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество портов LAN
3
Функции VPN
да
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(3-pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(3-pack) - фото 2
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(3-pack) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741273
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Приложение Deco
Поддержка PoE
802.3at
Сетевые протоколы и функции
Переадресация портов, UPnP, IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, Tag VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
TP-Link Deco BE65(3-pack), документация
Габариты, мм
108 x 176 x 108 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х12
Вес, кг.
3.5

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(3-pack)

Представьте себе дом, где интернет работает мгновенно, где видеозвонки не зависают, а игры и фильмы в сверхвысоком разрешении загружаются за секунды. Это реальность, которую открывает Mesh система TP-Link DECO BE65 PRO (3 шт.). Данный комплект — это не просто обновление сети, а фундаментальный переход на передовой стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 (802.11be). Забудьте о «слепых зонах» и перебоях сигнала: три устройства создают единое, бесшовное покрытие, которое охватывает даже самые удаленные уголки большого дома или квартиры. Сердце этой системы — трио частотных диапазонов: 2.4 ГГц, 5 ГГц и новейший 6 ГГц. Такая архитектура позволяет распределять нагрузку между ними с максимальной эффективностью. Если вы смотрите потоковое видео на кухне, кто-то играет в гостиной, а на втором этаже идет загрузка крупных файлов — каждый процесс получает свой «канал» без потери скорости. Совокупная пропускная способность системы достигает впечатляющих 9334 Мбит/с. При этом на диапазоне 6 ГГц скорость поднимается до 5764 Мбит/с, на 5 ГГц — до 2882 Мбит/с, а на 2.4 ГГц — до 688 Мбит/с. Это означает, что даже самые требовательные приложения, такие как виртуальная реальность или работа с объемными данными в облаке, будут работать плавно и без задержек. TP-Link DECO BE65 PRO создана для тех, кто ценит не только скорость, но и надежность проводных подключений. Каждый модуль оснащен тремя портами RJ-45: один из них работает на скорости 2.5 Гбит/с, а два других — на 5 Гбит/с. Это позволяет подключать к сети мощные накопители, игровые станции или рабочие компьютеры напрямую, получая максимальную отдачу от оптоволоконного интернета. Наличие порта USB Type-A открывает дополнительные возможности: вы можете подключить внешний накопитель и превратить его в файловый сервер с поддержкой протоколов FTP и Samba (SMB), организовав общий доступ к данным для всех устройств в сети. Безопасность ваших данных и конфиденциальность — приоритет для разработчиков. Система поддерживает самые современные протоколы шифрования: WPA, WPA2 и WPA3. Вы можете настроить отдельную гостевую сеть, чтобы не раскрывать доступ к личным файлам, а встроенный межсетевой экран SPI обеспечит защиту от внешних угроз. Для продвинутых пользователей предусмотрена поддержка VPN (включая протоколы IPSec, L2TP, PPTP), статическая маршрутизация и работа в режиме моста (WDS). Система полностью совместима с IPv6, поддерживает IPTV и протоколы IGMP, что делает ее идеальным выбором для просмотра цифрового телевидения.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE65 Pro(3-pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE9300
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
5764 Мбит/с
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
4
Развернуть
Количество портов LAN
3
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
Приложение Deco
Поддержка PoE
802.3at
Сетевые протоколы и функции
Переадресация портов, UPnP, IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, Tag VLAN
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa, Google Assistant
Комплектация
TP-Link Deco BE65(3-pack), документация
Габариты, мм
108 x 176 x 108 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представьте себе дом, где интернет работает мгновенно, где видеозвонки не зависают, а игры и фильмы в сверхвысоком разрешении загружаются за секунды. Это реальность, которую открывает Mesh система TP-Link DECO BE65 PRO (3 шт.). Данный комплект — это не просто обновление сети, а фундаментальный переход на передовой стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 (802.11be). Забудьте о «слепых зонах» и перебоях сигнала: три устройства создают единое, бесшовное покрытие, которое охватывает даже самые удаленные уголки большого дома или квартиры. Сердце этой системы — трио частотных диапазонов: 2.4 ГГц, 5 ГГц и новейший 6 ГГц. Такая архитектура позволяет распределять нагрузку между ними с максимальной эффективностью. Если вы смотрите потоковое видео на кухне, кто-то играет в гостиной, а на втором этаже идет загрузка крупных файлов — каждый процесс получает свой «канал» без потери скорости. Совокупная пропускная способность системы достигает впечатляющих 9334 Мбит/с. При этом на диапазоне 6 ГГц скорость поднимается до 5764 Мбит/с, на 5 ГГц — до 2882 Мбит/с, а на 2.4 ГГц — до 688 Мбит/с. Это означает, что даже самые требовательные приложения, такие как виртуальная реальность или работа с объемными данными в облаке, будут работать плавно и без задержек. TP-Link DECO BE65 PRO создана для тех, кто ценит не только скорость, но и надежность проводных подключений. Каждый модуль оснащен тремя портами RJ-45: один из них работает на скорости 2.5 Гбит/с, а два других — на 5 Гбит/с. Это позволяет подключать к сети мощные накопители, игровые станции или рабочие компьютеры напрямую, получая максимальную отдачу от оптоволоконного интернета. Наличие порта USB Type-A открывает дополнительные возможности: вы можете подключить внешний накопитель и превратить его в файловый сервер с поддержкой протоколов FTP и Samba (SMB), организовав общий доступ к данным для всех устройств в сети. Безопасность ваших данных и конфиденциальность — приоритет для разработчиков. Система поддерживает самые современные протоколы шифрования: WPA, WPA2 и WPA3. Вы можете настроить отдельную гостевую сеть, чтобы не раскрывать доступ к личным файлам, а встроенный межсетевой экран SPI обеспечит защиту от внешних угроз. Для продвинутых пользователей предусмотрена поддержка VPN (включая протоколы IPSec, L2TP, PPTP), статическая маршрутизация и работа в режиме моста (WDS). Система полностью совместима с IPv6, поддерживает IPTV и протоколы IGMP, что делает ее идеальным выбором для просмотра цифрового телевидения.


Теги товара: Mesh роутеры
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