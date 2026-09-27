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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(1-pack) купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(1-pack)

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Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(1-pack) - фото 1
Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(1-pack) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(1-pack) - фото 1
  • Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(1-pack) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741269
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
приложение TP?Link Deco, облачное управление
Сетевые протоколы и функции
OFDMA, MU?MIMO, Beamforming, BSS Coloring
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
1 юнит Deco BE25, блок питания, кабель Ethernet, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
110 ? 110 ? 114 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х12
Вес, кг.
1

Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(1-pack)

MESH-комплект TP-Link Deco BE25 способен подключать беспроводные и проводные магистрали к каждому устройству одновременно. Проводные соединения со скоростью 2,5 Гбит/с – 2 порта по 2,5 Гбит/с обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность. Подходит для ресурсоёмких задач, таких как облачный гейминг, развлечения в виртуальной реальности и потоковая передача видео в разрешении 8K. Deco Mesh формирует единую сеть с единым именем. Благодаря встроенной технологии AI-Roaming, она создаёт идеальное решение Wi-Fi с передовыми алгоритмами и самообучением. Deco BE25 совместим с любой другой моделью Deco для создания Mesh-сети. Расширяйте зону покрытия Mesh-Wi-Fi в любое время, добавляя новые устройства Deco.



Теги товара: Mesh роутеры

Отзывы о товаре Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(1-pack)




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Класс Wi-Fi
BE3600
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2882 Мбит/с
Количество внутренних антенн
4
Количество портов LAN
2
Развернуть
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Управление
приложение TP?Link Deco, облачное управление
Сетевые протоколы и функции
OFDMA, MU?MIMO, Beamforming, BSS Coloring
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа
Функции VPN
да
Поддержка голосового помощника
Alexa
Комплектация
1 юнит Deco BE25, блок питания, кабель Ethernet, документация
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
110 ? 110 ? 114 мм
Страна производитель
Китай
Описание
MESH-комплект TP-Link Deco BE25 способен подключать беспроводные и проводные магистрали к каждому устройству одновременно. Проводные соединения со скоростью 2,5 Гбит/с – 2 порта по 2,5 Гбит/с обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность. Подходит для ресурсоёмких задач, таких как облачный гейминг, развлечения в виртуальной реальности и потоковая передача видео в разрешении 8K. Deco Mesh формирует единую сеть с единым именем. Благодаря встроенной технологии AI-Roaming, она создаёт идеальное решение Wi-Fi с передовыми алгоритмами и самообучением. Deco BE25 совместим с любой другой моделью Deco для создания Mesh-сети. Расширяйте зону покрытия Mesh-Wi-Fi в любое время, добавляя новые устройства Deco.


Теги товара: Mesh роутеры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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