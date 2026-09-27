Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(1-pack)
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi MESH система TP-Link Deco BE25(1-pack)
MESH-комплект TP-Link Deco BE25 способен подключать беспроводные и проводные магистрали к каждому устройству одновременно. Проводные соединения со скоростью 2,5 Гбит/с – 2 порта по 2,5 Гбит/с обеспечивают максимальную гибкость и повышенную пропускную способность. Подходит для ресурсоёмких задач, таких как облачный гейминг, развлечения в виртуальной реальности и потоковая передача видео в разрешении 8K. Deco Mesh формирует единую сеть с единым именем. Благодаря встроенной технологии AI-Roaming, она создаёт идеальное решение Wi-Fi с передовыми алгоритмами и самообучением. Deco BE25 совместим с любой другой моделью Deco для создания Mesh-сети. Расширяйте зону покрытия Mesh-Wi-Fi в любое время, добавляя новые устройства Deco.
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Теги товара: Mesh роутеры
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, TP-Link Archer
Теги товара: Mesh роутеры
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