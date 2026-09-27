Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — ваш незаменимый помощник для компактного и аккуратного размещения оборудования. Высота 24U открывает широкие возможности: сюда удобно разместить множество единиц техники, а глубина 330 мм экономит место, оставаясь вместительной внутри. Полезная глубина 220 мм идеально подходит для устройств средней глубины. Вентилируемая дверь заботится о циркуляции воздуха и помогает поддерживать рабочую температуру оборудования. Серый цвет легко впишется в любой интерьер, а выдерживаемая нагрузка до 57 кг позволит не переживать за сохранность установленных устройств. Ширина 600 мм и высота 500 мм делают шкаф функциональным и компактным решением для дома и офиса.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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