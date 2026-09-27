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Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА

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Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА - фото 1
Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА - фото 2
Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
57
Высота
24U
  • Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА - фото 1
  • Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА - фото 2
  • Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741240
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
вентилируемая дверь
Максимальная нагрузка
57
Высота
24U
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
330
Полезная глубина (мм)
220
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
63х54х35
Вес, кг.
28

Описание товара Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — ваш незаменимый помощник для компактного и аккуратного размещения оборудования. Высота 24U открывает широкие возможности: сюда удобно разместить множество единиц техники, а глубина 330 мм экономит место, оставаясь вместительной внутри. Полезная глубина 220 мм идеально подходит для устройств средней глубины. Вентилируемая дверь заботится о циркуляции воздуха и помогает поддерживать рабочую температуру оборудования. Серый цвет легко впишется в любой интерьер, а выдерживаемая нагрузка до 57 кг позволит не переживать за сохранность установленных устройств. Ширина 600 мм и высота 500 мм делают шкаф функциональным и компактным решением для дома и офиса.

Отзывы о товаре Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
вентилируемая дверь
Максимальная нагрузка
57
Высота
24U
Высота (мм)
500
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
330
Полезная глубина (мм)
220
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — ваш незаменимый помощник для компактного и аккуратного размещения оборудования. Высота 24U открывает широкие возможности: сюда удобно разместить множество единиц техники, а глубина 330 мм экономит место, оставаясь вместительной внутри. Полезная глубина 220 мм идеально подходит для устройств средней глубины. Вентилируемая дверь заботится о циркуляции воздуха и помогает поддерживать рабочую температуру оборудования. Серый цвет легко впишется в любой интерьер, а выдерживаемая нагрузка до 57 кг позволит не переживать за сохранность установленных устройств. Ширина 600 мм и высота 500 мм делают шкаф функциональным и компактным решением для дома и офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный всепогодный ЦМО 9U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-9.6.3-4ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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