Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
57
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741239
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
57
Высота
6U
Высота (мм)
400
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
420
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х55х44
Вес, кг.
29.7
Описание товара Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА
Уличный всепогодный настенный шкаф 19'' ЦМО ШТВ-Н-6.6.5-4ААА предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, функционирующего в автономном режиме вне зависимости от температуры окружающей среды и других погодных условий. Установленная в нём аппаратура получает надёжную защиту от неблагоприятных факторов внешней среды и несанкционированного доступа.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
57
Высота
6U
Высота (мм)
400
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
420
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Страна производитель
Китай
Уличный всепогодный настенный шкаф 19'' ЦМО ШТВ-Н-6.6.5-4ААА предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, функционирующего в автономном режиме вне зависимости от температуры окружающей среды и других погодных условий. Установленная в нём аппаратура получает надёжную защиту от неблагоприятных факторов внешней среды и несанкционированного доступа.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф настенный всепогодный ЦМО 6U 550мм перфорация серый ШТВ-Н-6.6.5-4ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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