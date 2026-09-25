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Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350

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Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
  • Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 720 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741234
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350
10 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х45х16
Вес, кг.
16.8

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350

Шкаф ЦМО ШРН-Э-9.350 – это надежное и стильное решение для организации сетевого и серверного оборудования в офисах, дата-центрах, телекоммуникационных узлах и других профессиональных средах. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству материалов он обеспечивает удобство монтажа, защиту оборудования от внешних воздействий и эстетичный внешний вид. Шкаф выполнен в современном дизайне с белым корпусом, который гармонично впишется в любое рабочее пространство. Передняя дверца изготовлена из прочного стекла, что позволяет визуально контролировать состояние оборудования без необходимости открывать шкаф. Это особенно удобно для системных администраторов и технических специалистов, которым важно оперативно отслеживать работу устройств. Дверца оснащена надежным замком, обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа, что делает шкаф идеальным выбором для размещения критически важного оборудования. Конструкция шкафа рассчитана на настенный монтаж, что позволяет экономить полезное пространство в помещении. Высота шкафа составляет 9U (1U = 44,45 мм), что дает достаточно места для размещения стандартного серверного и сетевого оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, патч-панели и блоки питания. Ширина шкафа – 600 мм, а глубина – 350 мм, при этом полезная глубина монтажного пространства составляет 300 мм, что обеспечивает удобство прокладки кабелей и вентиляции. Внутри шкафа установлен монтажный профиль стандарта 19?, который является общепринятым в индустрии и позволяет легко закреплять оборудование с помощью винтов или крепежных элементов. Максимальная нагрузка шкафа – 85 кг, что гарантирует устойчивость даже при размещении тяжелых устройств. Прочная металлическая конструкция обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Шкаф ЦМО ШРН-Э-9.350 – это не только функциональность, но и эргономика. Его компактные размеры и продуманная конструкция позволяют эффективно использовать пространство, а стеклянная дверца добавляет современный акцент в интерьер. Благодаря качественным материалам и надежной сборке шкаф прослужит долгие годы, обеспечивая защиту и удобство эксплуатации вашего оборудования. Этот шкаф идеально подходит для организаций, которые ценят надежность, безопасность и эстетику. Он станет отличным выбором для офисов, серверных комнат, учебных заведений и коммерческих объектов, где важно обеспечить порядок и защиту сетевой инфраструктуры. С ним вы получите не только удобство монтажа, но и уверенность в том, что ваше оборудование находится в безопасности.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Шкаф ЦМО ШРН-Э-9.350 – это надежное и стильное решение для организации сетевого и серверного оборудования в офисах, дата-центрах, телекоммуникационных узлах и других профессиональных средах. Благодаря продуманной конструкции и высокому качеству материалов он обеспечивает удобство монтажа, защиту оборудования от внешних воздействий и эстетичный внешний вид. Шкаф выполнен в современном дизайне с белым корпусом, который гармонично впишется в любое рабочее пространство. Передняя дверца изготовлена из прочного стекла, что позволяет визуально контролировать состояние оборудования без необходимости открывать шкаф. Это особенно удобно для системных администраторов и технических специалистов, которым важно оперативно отслеживать работу устройств. Дверца оснащена надежным замком, обеспечивающим защиту от несанкционированного доступа, что делает шкаф идеальным выбором для размещения критически важного оборудования. Конструкция шкафа рассчитана на настенный монтаж, что позволяет экономить полезное пространство в помещении. Высота шкафа составляет 9U (1U = 44,45 мм), что дает достаточно места для размещения стандартного серверного и сетевого оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, патч-панели и блоки питания. Ширина шкафа – 600 мм, а глубина – 350 мм, при этом полезная глубина монтажного пространства составляет 300 мм, что обеспечивает удобство прокладки кабелей и вентиляции. Внутри шкафа установлен монтажный профиль стандарта 19?, который является общепринятым в индустрии и позволяет легко закреплять оборудование с помощью винтов или крепежных элементов. Максимальная нагрузка шкафа – 85 кг, что гарантирует устойчивость даже при размещении тяжелых устройств. Прочная металлическая конструкция обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Шкаф ЦМО ШРН-Э-9.350 – это не только функциональность, но и эргономика. Его компактные размеры и продуманная конструкция позволяют эффективно использовать пространство, а стеклянная дверца добавляет современный акцент в интерьер. Благодаря качественным материалам и надежной сборке шкаф прослужит долгие годы, обеспечивая защиту и удобство эксплуатации вашего оборудования. Этот шкаф идеально подходит для организаций, которые ценят надежность, безопасность и эстетику. Он станет отличным выбором для офисов, серверных комнат, учебных заведений и коммерческих объектов, где важно обеспечить порядок и защиту сетевой инфраструктуры. С ним вы получите не только удобство монтажа, но и уверенность в том, что ваше оборудование находится в безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 9U 350мм стекло серый ШРН-Э-9.350 - по цене 10720 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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