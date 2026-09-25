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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650

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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
  • Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 100 руб. 
Начислим 235 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741233
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650
12 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
Высота (мм)
345
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х64х17
Вес, кг.
19.3

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650

Компактный настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — это отличное решение для организации сетевого оборудования в ограниченном пространстве. Высота 6U позволяет разместить необходимые устройства, а полезная глубина 600 мм и ширина 600 мм обеспечивают достаточно места даже для объемных компонентов. Прочная стеклянная дверь не только защищает содержимое, но и позволяет быстро контролировать состояние установленной техники без лишних усилий. Шкаф выдерживает нагрузку до 65 кг, что делает его подходящим для размещения нескольких тяжелых устройств одновременно. Серый цвет придаёт изделию аккуратный, универсальный внешний вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
Высота (мм)
345
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Компактный настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — это отличное решение для организации сетевого оборудования в ограниченном пространстве. Высота 6U позволяет разместить необходимые устройства, а полезная глубина 600 мм и ширина 600 мм обеспечивают достаточно места даже для объемных компонентов. Прочная стеклянная дверь не только защищает содержимое, но и позволяет быстро контролировать состояние установленной техники без лишних усилий. Шкаф выдерживает нагрузку до 65 кг, что делает его подходящим для размещения нескольких тяжелых устройств одновременно. Серый цвет придаёт изделию аккуратный, универсальный внешний вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650 - по цене 12100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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