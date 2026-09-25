Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 100 руб.
В наличии
Код товара: 741233
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 100 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
Высота (мм)
345
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х64х17
Вес, кг.
19.3
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650
Компактный настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — это отличное решение для организации сетевого оборудования в ограниченном пространстве. Высота 6U позволяет разместить необходимые устройства, а полезная глубина 600 мм и ширина 600 мм обеспечивают достаточно места даже для объемных компонентов. Прочная стеклянная дверь не только защищает содержимое, но и позволяет быстро контролировать состояние установленной техники без лишних усилий. Шкаф выдерживает нагрузку до 65 кг, что делает его подходящим для размещения нескольких тяжелых устройств одновременно. Серый цвет придаёт изделию аккуратный, универсальный внешний вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350.1
-
В наличииЦена 11 650 руб.2913 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005
-
В наличииЦена 12 100 руб.3025 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло черный ШРН-Э-6.650-9005
-
В наличииЦена 12 100 руб.3025 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 350мм стекло черный ШРН-Э-12.350-9005
-
В наличииЦена 12 100 руб.3025 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1
-
В наличииЦена 12 280 руб.3070 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-Э-9.500-9005
-
В наличииЦена 12 570 руб.3143 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650.1
-
В наличииЦена 12 570 руб.3143 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650.1-9005
-
В наличииЦена 12 850 руб.3213 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 9U 350мм перфорация черный ШРН-9.350.1-9005
-
В наличииЦена 12 890 руб.3223 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация серый ШРН-6.350
-
В наличииЦена 13 320 руб.3330 руб. в СплитШкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация черный ШРН-6.500.1-9005
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
6U
Высота (мм)
345
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Компактный настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — это отличное решение для организации сетевого оборудования в ограниченном пространстве. Высота 6U позволяет разместить необходимые устройства, а полезная глубина 600 мм и ширина 600 мм обеспечивают достаточно места даже для объемных компонентов. Прочная стеклянная дверь не только защищает содержимое, но и позволяет быстро контролировать состояние установленной техники без лишних усилий. Шкаф выдерживает нагрузку до 65 кг, что делает его подходящим для размещения нескольких тяжелых устройств одновременно. Серый цвет придаёт изделию аккуратный, универсальный внешний вид, гармонично вписывающийся в любой интерьер.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650 - по цене 12100 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 6U 650мм стекло серый ШРН-Э-6.650