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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005

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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
75
Высота
6U
  • Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб. 
Начислим 177 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741232
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005
10 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
6U
Высота (мм)
520
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
64х62х14
Вес, кг.
14.8

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО с глубиной 350 мм и шириной 600 мм легко впишется даже в ограниченное пространство, обеспечивая при этом достойную вместимость. Высота 6U и максимальная нагрузка до 75 кг позволяют разместить внутри важное оборудование без компромиссов по надежности. Прочная металлическая дверь надёжно защищает содержимое. Классический чёрный цвет шкафа подчеркнёт современный стиль технических помещений. Выберите удобство организации кабелей и оборудования — шкафы ЦМО созданы для эффективной работы.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
6U
Высота (мм)
520
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО с глубиной 350 мм и шириной 600 мм легко впишется даже в ограниченное пространство, обеспечивая при этом достойную вместимость. Высота 6U и максимальная нагрузка до 75 кг позволяют разместить внутри важное оборудование без компромиссов по надежности. Прочная металлическая дверь надёжно защищает содержимое. Классический чёрный цвет шкафа подчеркнёт современный стиль технических помещений. Выберите удобство организации кабелей и оборудования — шкафы ЦМО созданы для эффективной работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм стекло черный ШРН-Э-6.500.1-9005 - по цене 10020 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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