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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло серый ШРН-Э-6.350.1 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло серый ШРН-Э-6.350.1

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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло серый ШРН-Э-6.350.1 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло серый ШРН-Э-6.350.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
  • Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло серый ШРН-Э-6.350.1 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло серый ШРН-Э-6.350.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 540 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741231
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло серый ШРН-Э-6.350.1
8 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
60х40х15
Вес, кг.
11.7

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло серый ШРН-Э-6.350.1

Компактный настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 6U — решение для организации сетевого оборудования в ограниченном пространстве. Глубина 350 мм и полезная глубина 300 мм позволяют удобно разместить стандартные устройства, не перегружая интерьер. Ширина 600 мм обеспечивает дополнительное пространство для монтажа. Прочная металлическая дверь защищает содержимое, а максимальная нагрузка до 85 кг гарантирует надёжность. Стильный чёрный шкаф гармонично впишется в офис или серверную.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло серый ШРН-Э-6.350.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
6U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Компактный настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 6U — решение для организации сетевого оборудования в ограниченном пространстве. Глубина 350 мм и полезная глубина 300 мм позволяют удобно разместить стандартные устройства, не перегружая интерьер. Ширина 600 мм обеспечивает дополнительное пространство для монтажа. Прочная металлическая дверь защищает содержимое, а максимальная нагрузка до 85 кг гарантирует надёжность. Стильный чёрный шкаф гармонично впишется в офис или серверную.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм стекло серый ШРН-Э-6.350.1 - по цене 8540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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