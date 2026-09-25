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Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005

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Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото 3
Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото 4
Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
  • Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото 3
  • Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото 4
  • Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741229
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
Высота (мм)
878
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х77х14
Вес, кг.
23

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005

ЦМО ШРН-Э-18.350.1-9005 Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
85
Высота
18U
Высота (мм)
878
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
350
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Китай
Описание
ЦМО ШРН-Э-18.350.1-9005 Настенный разборный шкаф 19" серии ШРН-ЭКОНОМ предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297. Устройство шкафа обеспечивает возможность установки системы несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.1 (19” по МЭК 297). Вид климатического исполнения О4.2 по ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от 1 до 45 °С и относительной влажности не более 80 % при 20 °С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350.1-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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