Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло черный ШРН-Э-18.350-9005
Шкаф ЦМО ШРН-Э-18.350-9005 – это современное и функциональное решение для организации сетевого и серверного оборудования. Его настенное размещение позволяет экономить пространство в серверных комнатах, офисах или технических помещениях, обеспечивая при этом удобный доступ к оборудованию. Благодаря продуманной конструкции и надежным материалам этот шкаф идеально подходит для хранения и защиты активного и пассивного сетевого оборудования, коммутаторов, маршрутизаторов и других устройств. Высота шкафа составляет 18U, что позволяет разместить значительное количество оборудования в компактном формате. Ширина 600 мм и глубина 350 мм делают его удобным для установки в ограниченном пространстве, а полезная глубина 300 мм обеспечивает достаточное место для размещения кабелей и вентиляции. Монтажный профиль 19" соответствует стандартам индустрии, что гарантирует совместимость с большинством серверных стоек и телекоммуникационного оборудования. Передняя дверца шкафа изготовлена из прочного стекла, которое не только придает ему стильный и современный вид, но и позволяет визуально контролировать состояние оборудования без необходимости открывания. Черный цвет корпуса гармонично впишется в любой интерьер, будь то офисное помещение или специализированная серверная комната. Надежный замок обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, что особенно важно при хранении критически важного оборудования. Шкаф поставляется в разобранном виде, что упрощает транспортировку и дает возможность легко провести его через узкие дверные проемы или лестничные пролеты. Максимальная нагрузка в 85 кг позволяет размещать внушительное количество оборудования без риска перегрузить конструкцию. Прочные материалы и качественная сборка гарантируют долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Этот шкаф отлично подходит для предприятий, офисов и дата-центров, где важно поддерживать порядок в коммуникациях и обеспечивать безопасность оборудования. Его компактные размеры и настенное крепление позволяют использовать его даже в условиях ограниченного пространства, а прозрачная дверца из стекла добавляет эстетичности и функциональности.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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