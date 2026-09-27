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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650

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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741227
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
69х67х21
Вес, кг.
30.6

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — отличное решение для размещения оборудования в офисе или серверной. Его вместительная конструкция высотой 12U и шириной 600 мм позволяет удобно разместить всё необходимое на ограниченной площади. Полезная глубина 600 мм подойдёт для большинства устройств, а стеклянная дверь даёт возможность быстро контролировать содержимое шкафа, не открывая его. Корпус выдерживает нагрузку до 50 кг, что гарантирует безопасность хранения техники. Серый цвет впишется в любой интерьер. Компактные размеры и настенное размещение освобождают полезное пространство, делая организацию техники максимально удобной и аккуратной.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — отличное решение для размещения оборудования в офисе или серверной. Его вместительная конструкция высотой 12U и шириной 600 мм позволяет удобно разместить всё необходимое на ограниченной площади. Полезная глубина 600 мм подойдёт для большинства устройств, а стеклянная дверь даёт возможность быстро контролировать содержимое шкафа, не открывая его. Корпус выдерживает нагрузку до 50 кг, что гарантирует безопасность хранения техники. Серый цвет впишется в любой интерьер. Компактные размеры и настенное размещение освобождают полезное пространство, делая организацию техники максимально удобной и аккуратной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-Э-15.650 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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