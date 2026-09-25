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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005

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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 
Начислим 257 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741226
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005
13 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
Высота (мм)
742
Ширина (мм)
650
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х63х18
Вес, кг.
22.9

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — практичное решение для организации сетевого оборудования. Напольная конструкция делает установку максимально удобной даже в ограниченном пространстве. Высота 15U и ширина 650 мм позволяют разместить несколько устройств и поддерживать стабильный порядок внутри шкафа. Полезная глубина 470 мм отлично подходит для размещения профессионального оборудования, а максимальная нагрузка до 75 кг гарантирует надёжность хранения. Металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого. Классический чёрный цвет эффектно впишется в любой технический интерьер.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
Высота (мм)
742
Ширина (мм)
650
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
470
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Страна производитель
Китай
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — практичное решение для организации сетевого оборудования. Напольная конструкция делает установку максимально удобной даже в ограниченном пространстве. Высота 15U и ширина 650 мм позволяют разместить несколько устройств и поддерживать стабильный порядок внутри шкафа. Полезная глубина 470 мм отлично подходит для размещения профессионального оборудования, а максимальная нагрузка до 75 кг гарантирует надёжность хранения. Металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого. Классический чёрный цвет эффектно впишется в любой технический интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005 - по цене 13580 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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