Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741224
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
70х64х22
Вес, кг.
26.9
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-Э-15.500
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 15U — это функциональное решение для организации сетевого оборудования. Компактная глубина 520 мм и ширина 600 мм делают его удобным для монтажа даже в ограниченном пространстве офиса или серверной. Металлическая дверь надёжно защищает содержимое, а максимальная нагрузка 75 кг позволяет разместить внутри всю необходимую аппаратуру без опасений за прочность конструкции. Универсальный серый цвет органично впишется в любой интерьер.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
75
Высота
15U
Высота (мм)
746
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 15U — это функциональное решение для организации сетевого оборудования. Компактная глубина 520 мм и ширина 600 мм делают его удобным для монтажа даже в ограниченном пространстве офиса или серверной. Металлическая дверь надёжно защищает содержимое, а максимальная нагрузка 75 кг позволяет разместить внутри всю необходимую аппаратуру без опасений за прочность конструкции. Универсальный серый цвет органично впишется в любой интерьер.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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