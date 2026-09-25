Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
65
Высота
12U
  • Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 760 руб. 
Начислим 260 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741221
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1
13 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
12U
Высота (мм)
680
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
67х65х22
Вес, кг.
27.1

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — уверенное решение для компактного и аккуратного размещения оборудования. Высота 12U позволяет удобно организовать технику даже при ограниченном пространстве, а максимальная нагрузка 65 кг даёт запас прочности для серьёзных задач. При ширине 600 мм и глубине 650 мм, шкаф остаётся вместительным, но не перегружает интерьер. Полезная глубина 600 мм облегчает монтаж и обслуживание устройств. Металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту — вашему оборудованию не страшны случайные удары и лишний доступ. Лаконичный серый цвет шкафа легко впишется в любой офис или серверную.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
65
Высота
12U
Высота (мм)
680
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
600
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — уверенное решение для компактного и аккуратного размещения оборудования. Высота 12U позволяет удобно организовать технику даже при ограниченном пространстве, а максимальная нагрузка 65 кг даёт запас прочности для серьёзных задач. При ширине 600 мм и глубине 650 мм, шкаф остаётся вместительным, но не перегружает интерьер. Полезная глубина 600 мм облегчает монтаж и обслуживание устройств. Металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту — вашему оборудованию не страшны случайные удары и лишний доступ. Лаконичный серый цвет шкафа легко впишется в любой офис или серверную.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1 - по цене 13760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...