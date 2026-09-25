Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500
Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-12.500 благодаря вместительному внутреннему пространству и специальным направляющим вертикального типа обеспечит простую и удобную установку различного телекоммуникационного оборудования. Отличительной особенностью данной модели является лаконичный дизайн со скошенными передними гранями, что делает изделие менее травмоопасным. Благодаря дверце с закаленным стеклом вы легко сможете наблюдать за состоянием работы оборудования, а надежный замок поможет предотвратить несанкционированный доступ к содержимому. Шкаф коммутационный ЦМО ШРН-Э-12.500 отличается надежной конструкцией из высококачественного металла, способной выдерживать нагрузку вплоть до 50 кг. Данная модель предназначена для использования внутри помещений и отличается простотой установки на различные плоские поверхности.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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