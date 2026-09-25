Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-М-9.650.1
ЦМО ШРН-М-9.650.1 Телекоммуникационный шкаф сборно-разборной конструкции выполнен в типоразмере 19", климатическом исполнении О4.2 по ГОСТ 15150 (+1 °C… +45 °C; соответствует IP20). Отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297). Изготовлен из стали толщиной до 2 мм. Состоит из каркаса, крыши и основания, двух съемных боковых стенок с точечными замками, цельнометаллической двери универсальной навески. Укомплектован парой монтажных профилей с юнитовой маркировкой. Шкаф предназначен для установки в местах, где невозможен или нецелесообразен монтаж цельносварного шкафа. Боковые стенки и дверь обеспечивают 3-сторонний доступ к оборудованию. По причине навесного монтажа задняя стенка не предусмотрена, но ее можно купить отдельно (есть возможность установки). В основании и крыше предусмотрено по кабельному вводу 94?40 мм — с заглушками. Листовые детали окрашены порошковой краской светло-серого (RAL 7035) цвета, направляющие оцинкованы. Шкаф поставляется разобранным — в плоской упаковке, удобной для транспортировки. Размер — 600?650?480 мм, вес — 22.01 кг.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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