Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741217
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х57х22
Вес, кг.
21
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005
Этот шкаф создан для размещения активного (серверы, коммутаторы) и пассивного (кросс-панели, патч-панели, органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он особенно удобен, если сеть требует частого обслуживания, добавления новых элементов.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
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Страна производитель
Беларусь
Этот шкаф создан для размещения активного (серверы, коммутаторы) и пассивного (кросс-панели, патч-панели, органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он особенно удобен, если сеть требует частого обслуживания, добавления новых элементов.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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