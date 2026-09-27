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Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005

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Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
  • Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741217
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х57х22
Вес, кг.
21

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005

Этот шкаф создан для размещения активного (серверы, коммутаторы) и пассивного (кросс-панели, патч-панели, органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он особенно удобен, если сеть требует частого обслуживания, добавления новых элементов.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
480
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
520
Полезная глубина (мм)
456
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Этот шкаф создан для размещения активного (серверы, коммутаторы) и пассивного (кросс-панели, патч-панели, органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он особенно удобен, если сеть требует частого обслуживания, добавления новых элементов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм стекло черный ШРН-М-9.500.1-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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