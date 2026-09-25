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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1

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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741215
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х67х22
Вес, кг.
31.1

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1

Настенный шкаф ЦМО - ШРН-М, 15U, высота-745мм, глубина-650 мм, ширина-600 мм, металлическая дверь, съемные стенки, max-50кг, полезная глубина-581мм, цвет серый, ШРН-М-15.650.1

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
581
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный шкаф ЦМО - ШРН-М, 15U, высота-745мм, глубина-650 мм, ширина-600 мм, металлическая дверь, съемные стенки, max-50кг, полезная глубина-581мм, цвет серый, ШРН-М-15.650.1
Самовывоз
Доставка
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм стекло серый ШРН-М-15.650.1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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