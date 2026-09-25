Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 340 руб.
В наличии
Код товара: 741212
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
22 340 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Полезная глубина (мм)
456
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
76х63х22
Вес, кг.
28
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500
Этот шкаф создан для размещения активного (коммутаторы, роутеры, небольшие серверы) и пассивного (патч-панели, кроссы, кабельные органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он особенно удобен, если сеть требует частого обслуживания, добавления новых элементов
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 900 руб.5475 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650
-
В наличииЦена 22 340 руб.5585 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-М-15.500-9005
-
В наличииЦена 22 340 руб.5585 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 42U 800мм черный СТК-42.2-9005
-
В наличииЦена 23 320 руб.5830 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 600мм перфорация серый ШТК-М-36.6.6-4ААА
-
В наличииЦена 26 950 руб.6738 руб. в СплитШкаф напольный Lanmaster 27U 600мм стекло черный TWT-CBB-27U-6X6...
-
В наличииЦена 27 970 руб.6993 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 47U 800мм черный СТК-47.2-9005
-
В наличииЦена 27 970 руб.6993 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 47U 800мм серый СТК-47.2
-
В наличииЦена 28 890 руб.7223 руб. в СплитСтойка напольная ЦМО 49U 800мм серый СТК-49.2
-
В наличииЦена 33 000 руб.8250 руб. в СплитШкаф настенный всепогодный ЦМО 12U 330мм перфорация серый ШТВ-Н-...
-
В наличииЦена 34 900 руб.8725 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 600мм перфорация серый ШТК-М-18.6.6-3ААА
-
В наличииЦена 37 540 руб.9385 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 18U 800мм стекло серый ШТК-Э-18.6.8-13АА
-
В наличииЦена 37 560 руб.9390 руб. в СплитШкаф напольный NTSS 32U 600мм стекло черный NTSS-R32U6060GS-BL
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
745
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
500
Полезная глубина (мм)
456
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Этот шкаф создан для размещения активного (коммутаторы, роутеры, небольшие серверы) и пассивного (патч-панели, кроссы, кабельные органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он особенно удобен, если сеть требует частого обслуживания, добавления новых элементов
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500 - по цене 22340 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло серый ШРН-М-15.500