Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
130
Высота
12U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 780 руб.
В наличии
Код товара: 741211
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17 780 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
12U
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х59х23
Вес, кг.
25
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005
ШРН-М-12.500.1-9005 — хороший выбор, если вам нужно разместить 19-дюймовое оборудование в месте, где важен удобный и частый доступ к нему (например, в офисе, на небольшом узле связи), но при этом есть ограничения по пространству для монтажа неразборной конструкции.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
130
Высота
12U
Высота (мм)
610
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
530
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
ШРН-М-12.500.1-9005 — хороший выбор, если вам нужно разместить 19-дюймовое оборудование в месте, где важен удобный и частый доступ к нему (например, в офисе, на небольшом узле связи), но при этом есть ограничения по пространству для монтажа неразборной конструкции.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-М-12.500.1-9005 - по цене 17780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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