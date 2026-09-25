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Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005

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Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005 - фото 3
Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Особенности
Монтажный профиль 19"
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
  • Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005 - фото 3
  • Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 700 руб. 
Начислим 273 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741209
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005
14 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Особенности
Монтажный профиль 19"
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
476
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
529
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х56х53
Вес, кг.
20

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005

Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-9.500.1-9005 – идеальное решение для организации профессионального телекоммуникационного и серверного оборудования. Его сбалансированные габариты и продуманная конструкция делают его незаменимым элементом инфраструктуры любого центра обработки данных, серверной комнаты или рабочего места системного администратора. Благодаря настенному способу размещения данный шкаф позволяет эффективно использовать пространство, освобождая ценную площадь пола. Его высота составляет девять унифицированных модулей, что предоставляет достаточный объем для размещения самого необходимого активного и пассивного оборудования стандартной ширины. Внутреннее пространство шкафа организовано безупречно: монтажный профиль соответствует общепринятому стандарту в девятнадцать дюймов, что гарантирует беспроблемную установку любого совместимого оборудования – от коммутаторов и маршрутизаторов до патч-панелей и блоков питания. Не стоит думать, что компактность достигается в ущерб функциональности. Полезная глубина шкафа, составляющая четыреста семьдесят миллиметров, позволяет размещать внутри даже достаточно габаритные устройства, обеспечивая при этом аккуратную укладку кабелей и необходимое для вентиляции пространство за оборудованием. Внешние же размеры – пятьсот девяносто девять миллиметров в ширину и пятьсот двадцать девять в глубину – делают модель узкой и эргономичной, позволяя ей гармонично вписаться в любое техническое помещение. Надежность и долговечность шкафа не вызывают сомнений. Он изготовлен из высококачественной стали толщиной один и два десятых миллиметра, что придает всей конструкции исключительную жесткость и устойчивость к деформациям. Такой запас прочности позволяет шкафу выдерживать постоянную нагрузку до двухсот килограммов, обеспечивая полную безопасность установленного в нем дорогостоящего оборудования. Передняя дверца, также выполненная из металла, надежно защищает вашу технику от несанкционированного доступа, случайных повреждений и пыли.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Особенности
Монтажный профиль 19"
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
476
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
529
Развернуть
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-9.500.1-9005 – идеальное решение для организации профессионального телекоммуникационного и серверного оборудования. Его сбалансированные габариты и продуманная конструкция делают его незаменимым элементом инфраструктуры любого центра обработки данных, серверной комнаты или рабочего места системного администратора. Благодаря настенному способу размещения данный шкаф позволяет эффективно использовать пространство, освобождая ценную площадь пола. Его высота составляет девять унифицированных модулей, что предоставляет достаточный объем для размещения самого необходимого активного и пассивного оборудования стандартной ширины. Внутреннее пространство шкафа организовано безупречно: монтажный профиль соответствует общепринятому стандарту в девятнадцать дюймов, что гарантирует беспроблемную установку любого совместимого оборудования – от коммутаторов и маршрутизаторов до патч-панелей и блоков питания. Не стоит думать, что компактность достигается в ущерб функциональности. Полезная глубина шкафа, составляющая четыреста семьдесят миллиметров, позволяет размещать внутри даже достаточно габаритные устройства, обеспечивая при этом аккуратную укладку кабелей и необходимое для вентиляции пространство за оборудованием. Внешние же размеры – пятьсот девяносто девять миллиметров в ширину и пятьсот двадцать девять в глубину – делают модель узкой и эргономичной, позволяя ей гармонично вписаться в любое техническое помещение. Надежность и долговечность шкафа не вызывают сомнений. Он изготовлен из высококачественной стали толщиной один и два десятых миллиметра, что придает всей конструкции исключительную жесткость и устойчивость к деформациям. Такой запас прочности позволяет шкафу выдерживать постоянную нагрузку до двухсот килограммов, обеспечивая полную безопасность установленного в нем дорогостоящего оборудования. Передняя дверца, также выполненная из металла, надежно защищает вашу технику от несанкционированного доступа, случайных повреждений и пыли.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005 - по цене 14700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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