Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 9U 500мм перфорация черный ШРН-9.500.1-9005
Представляем вашему вниманию настенный шкаф ЦМО ШРН-9.500.1-9005 – идеальное решение для организации профессионального телекоммуникационного и серверного оборудования. Его сбалансированные габариты и продуманная конструкция делают его незаменимым элементом инфраструктуры любого центра обработки данных, серверной комнаты или рабочего места системного администратора. Благодаря настенному способу размещения данный шкаф позволяет эффективно использовать пространство, освобождая ценную площадь пола. Его высота составляет девять унифицированных модулей, что предоставляет достаточный объем для размещения самого необходимого активного и пассивного оборудования стандартной ширины. Внутреннее пространство шкафа организовано безупречно: монтажный профиль соответствует общепринятому стандарту в девятнадцать дюймов, что гарантирует беспроблемную установку любого совместимого оборудования – от коммутаторов и маршрутизаторов до патч-панелей и блоков питания. Не стоит думать, что компактность достигается в ущерб функциональности. Полезная глубина шкафа, составляющая четыреста семьдесят миллиметров, позволяет размещать внутри даже достаточно габаритные устройства, обеспечивая при этом аккуратную укладку кабелей и необходимое для вентиляции пространство за оборудованием. Внешние же размеры – пятьсот девяносто девять миллиметров в ширину и пятьсот двадцать девять в глубину – делают модель узкой и эргономичной, позволяя ей гармонично вписаться в любое техническое помещение. Надежность и долговечность шкафа не вызывают сомнений. Он изготовлен из высококачественной стали толщиной один и два десятых миллиметра, что придает всей конструкции исключительную жесткость и устойчивость к деформациям. Такой запас прочности позволяет шкафу выдерживать постоянную нагрузку до двухсот килограммов, обеспечивая полную безопасность установленного в нем дорогостоящего оборудования. Передняя дверца, также выполненная из металла, надежно защищает вашу технику от несанкционированного доступа, случайных повреждений и пыли.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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