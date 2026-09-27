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Шкаф настенный ЦМО 8U 255мм перфорация серый ШРН-8.255-10 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 8U 255мм перфорация серый ШРН-8.255-10

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Шкаф настенный ЦМО 8U 255мм перфорация серый ШРН-8.255-10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741207
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
440
Ширина (мм)
320
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
43х33х31
Вес, кг.
10

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 8U 255мм перфорация серый ШРН-8.255-10

Шкаф серии ШРН-8.255 10" предназначен для размещения активного и пассивного оборудования стандарта 10". Небольшие размеры позволяют эффективно использовать шкаф для организации малых центров коммутации. Шкаф имеет цельнометаллическую сварную конструкцию. Удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Съемные боковые панели фиксируются точечными замками. При монтаже возможен доступ к оборудованию с трех сторон. Комплектуется дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируются точечным замком. В крышу шкафа предусмотрена установка вентилятора. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Кабельные вводы расположены в верхней и нижней частях шкафа. Задняя стенка имеет дополнительный кабельный ввод и четыре отверстия для крепления шкафа к стене.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 8U 255мм перфорация серый ШРН-8.255-10




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
9U
Высота (мм)
440
Ширина (мм)
320
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Шкаф серии ШРН-8.255 10" предназначен для размещения активного и пассивного оборудования стандарта 10". Небольшие размеры позволяют эффективно использовать шкаф для организации малых центров коммутации. Шкаф имеет цельнометаллическую сварную конструкцию. Удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Съемные боковые панели фиксируются точечными замками. При монтаже возможен доступ к оборудованию с трех сторон. Комплектуется дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируются точечным замком. В крышу шкафа предусмотрена установка вентилятора. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Кабельные вводы расположены в верхней и нижней частях шкафа. Задняя стенка имеет дополнительный кабельный ввод и четыре отверстия для крепления шкафа к стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 8U 255мм перфорация серый ШРН-8.255-10 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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