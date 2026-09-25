Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 880 руб.
В наличии
Код товара: 741206
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14 880 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
529
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
61х55х39
Вес, кг.
18.5
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное решение для размещения оборудования в офисе или серверной. Благодаря высоте 6U и полезной глубине 470 мм вы сможете удобно разместить сетевые устройства и организовать кабели даже при ограниченном пространстве. Настенное размещение позволяет освободить ценные квадратные метры на полу, а продуманная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту оборудования. Вместительный и прочный: выдерживает нагрузку до 200 кг, так что не подведёт даже в серьёзных задачах. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Ширина 599 мм и общая глубина 529 мм делают шкаф универсальным выбором для большинства проектов.
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Бренд
ЦМО
Длина
529
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
6U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
470
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное решение для размещения оборудования в офисе или серверной. Благодаря высоте 6U и полезной глубине 470 мм вы сможете удобно разместить сетевые устройства и организовать кабели даже при ограниченном пространстве. Настенное размещение позволяет освободить ценные квадратные метры на полу, а продуманная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту оборудования. Вместительный и прочный: выдерживает нагрузку до 200 кг, так что не подведёт даже в серьёзных задачах. Серый цвет гармонично впишется в любой интерьер. Ширина 599 мм и общая глубина 529 мм делают шкаф универсальным выбором для большинства проектов.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500 - стоимость товара 14880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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