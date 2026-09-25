Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб.
В наличии
Код товара: 741205
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11 650 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
385
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
300
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
62х40х38
Вес, кг.
13.5
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005
Этот шкаф создан для размещения активного (коммутаторы, роутеры, небольшие серверы) и пассивного (патч-панели, кроссы, кабельные органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он хорошо подойдёт для небольших узлов связи, офисов, домашних сетей или систем видеонаблюдения, где важно компактное настенное решение
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
9U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
385
Глубина (мм)
0
Полезная глубина (мм)
300
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Страна производитель
Беларусь
Этот шкаф создан для размещения активного (коммутаторы, роутеры, небольшие серверы) и пассивного (патч-панели, кроссы, кабельные органайзеры) телекоммуникационного оборудования. Он хорошо подойдёт для небольших узлов связи, офисов, домашних сетей или систем видеонаблюдения, где важно компактное настенное решение
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф настенный ЦМО 6U 350мм перфорация черный ШРН-6.350.1-9005 - по цене 11650 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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