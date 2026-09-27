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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005

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Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741204
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Ширина (мм)
599
Размеры в упаковке, см
79х68х62
Вес, кг.
28.5

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005

Нагрузка 200 кг Высота 15 U (746 мм) Глубина 658 мм (600 мм) Две пары направляющих Угол поворота двери 180°

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Ширина (мм)
599
Описание
Нагрузка 200 кг Высота 15 U (746 мм) Глубина 658 мм (600 мм) Две пары направляющих Угол поворота двери 180°
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация черный ШРН-15.650.1-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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