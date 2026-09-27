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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005

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Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005 - фото 1
Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005 - фото 2
Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005 - фото 1
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005 - фото 2
  • Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741201
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
529
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
470
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
65х62х57
Вес, кг.
22.9

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО сочетает компактность и вместительность: ширина 599 мм, глубина 529 мм при полезной глубине 470 мм, высота — 12U (612 мм). Такой формат легко впишется даже в ограниченное пространство офиса или серверной, не занимая лишнего места на полу. Прочная металлическая дверь обеспечивает надёжную защиту оборудования, а максимальная нагрузка в 200 кг подойдёт для размещения нескольких устройств и аксессуаров. Стильный чёрный цвет выглядит строго и современно, подчеркивая профессиональный подход к организации сетевой инфраструктуры.

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
529
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
612
Ширина (мм)
599
Полезная глубина (мм)
470
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО сочетает компактность и вместительность: ширина 599 мм, глубина 529 мм при полезной глубине 470 мм, высота — 12U (612 мм). Такой формат легко впишется даже в ограниченное пространство офиса или серверной, не занимая лишнего места на полу. Прочная металлическая дверь обеспечивает надёжную защиту оборудования, а максимальная нагрузка в 200 кг подойдёт для размещения нескольких устройств и аксессуаров. Стильный чёрный цвет выглядит строго и современно, подчеркивая профессиональный подход к организации сетевой инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 12U 500мм перфорация черный ШРН-12.500.1-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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