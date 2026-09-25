Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — компактное и надежное решение для организации сетевого оборудования. Благодаря высоте 12U и глубине 359 мм он позволит удобно разместить всю необходимую аппаратуру, при этом не займет много места в помещении. Полезная глубина 300 мм оптимальна для большинства стандартных устройств. Шкаф рассчитан на максимальную нагрузку 200 кг — можно устанавливать даже тяжелое оборудование без опасений за прочность конструкции. Прочная металлическая дверь защитит содержимое от случайных воздействий. Черный цвет придаёт строгий вид, вписываясь в любой интерьер. Настенный монтаж — удобный способ сэкономить рабочее пространство и держать сеть под контролем.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 320 руб.3330 руб. в СплитШкаф настенный Cabeus 9U 450мм перфорация серый SH-05F-9U60/45M
-
В наличииЦена 13 500 руб.3375 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация черный ШРН-6.500.1-9005
-
В наличииЦена 13 580 руб.3395 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло серый ШРН-Э-9.650
-
В наличииЦена 13 580 руб.3395 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 9U 650мм стекло черный ШРН-Э-9.650-9005
-
В наличииЦена 13 580 руб.3395 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 500мм стекло черный ШРН-Э-15.500.1-9005
-
В наличииЦена 13 650 руб.3413 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 6U 500мм перфорация серый ШРН-6.500.1
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло черный ШРН-Э-12.500-9005
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло черный ШРН-Э-12.650.1-9005
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 18U 350мм стекло серый ШРН-Э-18.350.1
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 12U 650мм стекло серый ШРН-Э-12.650.1
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 12U 500мм стекло серый ШРН-Э-12.500
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитШкаф настенный ЦМО 15U 350мм стекло серый ШРН-Э-15.350
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350.1-9005