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Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350-9005

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 370 руб. 
Начислим 298 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741199
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350-9005
16 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Размеры в упаковке, см
64х61х39
Вес, кг.
19.5

Описание товара Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350-9005

Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350-9005

Отзывы о товаре Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Описание
Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350-9005
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф настенный ЦМО 12U 350мм перфорация черный ШРН-12.350-9005 - купить по цене 16370 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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