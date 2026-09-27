Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм стекло серый ШТК-Э-48.6.10-13АА
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 080 руб.
В наличии
Код товара: 741194
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
66 080 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Размеры в упаковке, м
2.3х1.03х0.3
Вес, кг.
105
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм стекло серый ШТК-Э-48.6.10-13АА
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм стекло серый ШТК-Э-48.6.10-13АА
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Бренд
ЦМО
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм стекло серый ШТК-Э-48.6.10-13АА
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм стекло серый ШТК-Э-48.6.10-13АА - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 66080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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