Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм стекло серый ШТК-Э-42.8.10-13АА
ЦМО ШТК-Э-42.8.10-13АА Шкаф телекоммуникационный изготовлен из листовой стали, соответствует типоразмеру 19" по ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), УХЛ 4.2 по ГОСТ 19150 (допустима эксплуатация в помещении при температуре +5 °C… +40 °C, влажности до 80 % при 25 °C). В составе сборно-разборной конструкции две сборные рамы, крыша с окном под вентиляторный блок и отверстиями под щеточные кабельные вводы, основание с окном под вентиляторный блок и отверстиями под щеточные кабельные вводы, две боковые стенки с усиленными точечными замками, задняя перенавешиваемая цельнометаллическая дверь, передняя перенавешиваемая стальная дверь с ударопрочным стеклом. Две двери и легкосъемные боковые стенки обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Монтаж — напольный, на входящие в комплект винтовые опоры, компенсирующие неровности поверхности для установки. Листовые детали покрыты полимерной шагреневой порошковой краской светло-серого (RAL 7035) цвета, монтажные профили оцинкованы. Габариты шкафа — 798?1000?1987 мм, вес — 114 кг.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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