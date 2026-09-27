Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 330 руб.
В наличии
Код товара: 741191
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51 330 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
598
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
515
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.64х0.3
Вес, кг.
77
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — впечатляюще вместительный и прочный помощник для организации сетевого оборудования. Высота 42U при габаритах почти 2 метра ввысь и 598 мм в ширину позволяет удобно разместить множество устройств на одной площадке. Напольное исполнение делает установку максимально стабильной, а максимально допустимая нагрузка в 710 кг гарантирует надёжность даже при размещении тяжёлой техники. Полезная глубина 515 мм оптимальна для современных серверов и коммутационного оборудования. Элегантная стеклянная дверь не просто подчёркивает стиль, но и позволяет видеть всё содержимое без открытия шкафа. Сдержанный серый цвет выгодно впишется в любой офис или серверную.
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
598
Глубина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
515
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — впечатляюще вместительный и прочный помощник для организации сетевого оборудования. Высота 42U при габаритах почти 2 метра ввысь и 598 мм в ширину позволяет удобно разместить множество устройств на одной площадке. Напольное исполнение делает установку максимально стабильной, а максимально допустимая нагрузка в 710 кг гарантирует надёжность даже при размещении тяжёлой техники. Полезная глубина 515 мм оптимальна для современных серверов и коммутационного оборудования. Элегантная стеклянная дверь не просто подчёркивает стиль, но и позволяет видеть всё содержимое без открытия шкафа. Сдержанный серый цвет выгодно впишется в любой офис или серверную.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-Э-42.6.6-13АА - этот товар вы можете купить по цене 51330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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