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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005 - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005 - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 290 руб. 
Начислим 965 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741190
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005
60 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.94х0.65х0.15
Вес, кг.
97.4

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005

Представляем вашему вниманию надёжный и вместительный шкаф для телекоммуникационного и серверного оборудования ЦМО ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005. Это профессиональное напольное решение, созданное для организации, защиты и эффективного охлаждения критически важной аппаратуры в серверных комнатах и центрах обработки данных. Конструкция шкафа обладает выдающейся грузоподъёмностью до семисот десяти килограммов, что гарантирует безопасное размещение даже самого тяжёлого и плотного комплекса устройств. Внутреннее пространство организовано с максимальной пользой: полезная глубина составляет девятьсот пятнадцать миллиметров при общей глубине корпуса в тысячу миллиметров, а высота в сорок два стандартных монтажных юнита предоставляет неограниченные возможности для компоновки. Ширина шкафа в шестьсот миллиметров является оптимальной для удобного доступа и прокладки кабелей. Вся внутренняя рама выполнена из стандартного монтажного профиля с резьбой, что обеспечивает универсальность и надёжность крепления любого оборудования. Особое внимание уделено эффективному тепловому режиму. Обе дверцы шкафа — и передняя, и задняя — изготовлены из прочного металла и имеют перфорацию по всей площади. Это решение обеспечивает естественную конвекцию и беспрепятственный приток воздуха, что является ключевым фактором для стабильной работы аппаратуры. При этом степень защиты корпуса соответствует стандарту IP20, оберегая содержимое от попадания крупных частиц и обеспечивая базовую безопасность. Для полного контроля доступа шкаф оснащён надёжной замковой системой. Его классический чёрный цвет органично впишется в любое техническое помещение. Мы понимаем важность логистики, поэтому шкаф поставляется в разобранном виде, что существенно упрощает его транспортировку и занос в помещение, а процесс сборки интуитивно понятен и не отнимет много времени.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1987
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию надёжный и вместительный шкаф для телекоммуникационного и серверного оборудования ЦМО ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005. Это профессиональное напольное решение, созданное для организации, защиты и эффективного охлаждения критически важной аппаратуры в серверных комнатах и центрах обработки данных. Конструкция шкафа обладает выдающейся грузоподъёмностью до семисот десяти килограммов, что гарантирует безопасное размещение даже самого тяжёлого и плотного комплекса устройств. Внутреннее пространство организовано с максимальной пользой: полезная глубина составляет девятьсот пятнадцать миллиметров при общей глубине корпуса в тысячу миллиметров, а высота в сорок два стандартных монтажных юнита предоставляет неограниченные возможности для компоновки. Ширина шкафа в шестьсот миллиметров является оптимальной для удобного доступа и прокладки кабелей. Вся внутренняя рама выполнена из стандартного монтажного профиля с резьбой, что обеспечивает универсальность и надёжность крепления любого оборудования. Особое внимание уделено эффективному тепловому режиму. Обе дверцы шкафа — и передняя, и задняя — изготовлены из прочного металла и имеют перфорацию по всей площади. Это решение обеспечивает естественную конвекцию и беспрепятственный приток воздуха, что является ключевым фактором для стабильной работы аппаратуры. При этом степень защиты корпуса соответствует стандарту IP20, оберегая содержимое от попадания крупных частиц и обеспечивая базовую безопасность. Для полного контроля доступа шкаф оснащён надёжной замковой системой. Его классический чёрный цвет органично впишется в любое техническое помещение. Мы понимаем важность логистики, поэтому шкаф поставляется в разобранном виде, что существенно упрощает его транспортировку и занос в помещение, а процесс сборки интуитивно понятен и не отнимет много времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44АА-9005 - по цене 60290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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