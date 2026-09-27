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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 5
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 6
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 7
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 8
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 9
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 10
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 5
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 6
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 7
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 8
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 9
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 10
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741189
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1989
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.01х1.05х0.29
Вес, кг.
98

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА

Представляем вашему вниманию надежный и функциональный серверный шкаф ЦМО ШТК-Э-42.6.10-44АА, созданный для организации современного IT-оборудования в строгом соответствии с высочайшими стандартами индустрии. Этот напольный шкаф станет идеальным решением для вашего дата-центра, серверной комнаты или любого другого помещения, где требуется безопасное размещение и эффективное охлаждение критически важной аппаратуры. Его продуманная конструкция и надежные компоненты обеспечивают долговечность, простоту монтажа и бесперебойную работу вашего оборудования. Модель обладает внушительной высотой в 42 стандартных юнита (U), что предоставляет огромное пространство для размещения даже самого крупного и сложного комплекса серверов, коммутаторов, панелей и систем хранения данных. При своей солидной высоте шкаф отличается компактным footprint благодаря ширине всего 600 мм и глубине 1000 мм, что позволяет оптимально использовать доступную площадь помещения. Полезная глубина монтажного пространства составляет 915 мм, что с комфортом accommodates самое глубокое оборудование, включая блейд-чейссисы и устройства с кабель-менеджментом. Передняя дверь выполнена из прочного стального листа с перфорацией по всей площади. Это элегантное и практичное решение выполняет две ключевые функции: обеспечивает эффективный приток воздуха для пассивного охлаждения компонентов и предоставляет легкий визуальный доступ к лицевым панелям оборудования для оперативного мониторинга индикаторов. Дверь оснащена надежным врезным замком с ключом, гарантирующим защиту ваших инвестиций от несанкционированного доступа и физического вмешательства. Степень защиты корпуса IP20 обеспечивает базовую защиту от прикосновений пальцами и попадания крупных твердых частиц. Конструкция шкафа базируется на универсальных монтажных профилях с резьбовыми отверстиями стандарта 19 дюймов, что делает его совместимым с абсолютно всем спектром серверного и телекоммуникационного оборудования. Для удобства транспортировки и проноса в стандартные дверные проемы шкаф поставляется в разобранном виде. Процесс сборки интуитивно понятен и не требует специального инструмента, что значительно экономит время и ресурсы на этапе внедрения. Собранная конструкция отличается исключительной жесткостью и устойчивостью.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
42U
Высота (мм)
1989
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
1000
Полезная глубина (мм)
915
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию надежный и функциональный серверный шкаф ЦМО ШТК-Э-42.6.10-44АА, созданный для организации современного IT-оборудования в строгом соответствии с высочайшими стандартами индустрии. Этот напольный шкаф станет идеальным решением для вашего дата-центра, серверной комнаты или любого другого помещения, где требуется безопасное размещение и эффективное охлаждение критически важной аппаратуры. Его продуманная конструкция и надежные компоненты обеспечивают долговечность, простоту монтажа и бесперебойную работу вашего оборудования. Модель обладает внушительной высотой в 42 стандартных юнита (U), что предоставляет огромное пространство для размещения даже самого крупного и сложного комплекса серверов, коммутаторов, панелей и систем хранения данных. При своей солидной высоте шкаф отличается компактным footprint благодаря ширине всего 600 мм и глубине 1000 мм, что позволяет оптимально использовать доступную площадь помещения. Полезная глубина монтажного пространства составляет 915 мм, что с комфортом accommodates самое глубокое оборудование, включая блейд-чейссисы и устройства с кабель-менеджментом. Передняя дверь выполнена из прочного стального листа с перфорацией по всей площади. Это элегантное и практичное решение выполняет две ключевые функции: обеспечивает эффективный приток воздуха для пассивного охлаждения компонентов и предоставляет легкий визуальный доступ к лицевым панелям оборудования для оперативного мониторинга индикаторов. Дверь оснащена надежным врезным замком с ключом, гарантирующим защиту ваших инвестиций от несанкционированного доступа и физического вмешательства. Степень защиты корпуса IP20 обеспечивает базовую защиту от прикосновений пальцами и попадания крупных твердых частиц. Конструкция шкафа базируется на универсальных монтажных профилях с резьбовыми отверстиями стандарта 19 дюймов, что делает его совместимым с абсолютно всем спектром серверного и телекоммуникационного оборудования. Для удобства транспортировки и проноса в стандартные дверные проемы шкаф поставляется в разобранном виде. Процесс сборки интуитивно понятен и не требует специального инструмента, что значительно экономит время и ресурсы на этапе внедрения. Собранная конструкция отличается исключительной жесткостью и устойчивостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация серый ШТК-Э-42.6.10-44АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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