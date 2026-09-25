Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-48АА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
123 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741186
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
930
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.43х1.07х0.61
Вес, кг.
165
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-48АА-9005
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для серьёзных задач и крупных проектов: вместительная высота 48U (2215 мм) позволяет организовать значительное количество оборудования. Ширина 600 мм и глубина 930 мм обеспечивают удобство монтажа даже самых габаритных устройств. Прочная металлическая дверь отлично защищает содержимое, а чёрный цвет придаёт всему пространству профессиональный строгий вид. Максимальная нагрузка 1350 кг говорит о готовности выдерживать тяжёлую технику – этот шкаф легко справится с серьёзной нагрузкой в серверной или центре обработки данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЦМО
Длина
930
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
48U
Высота (мм)
2215
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО создан для серьёзных задач и крупных проектов: вместительная высота 48U (2215 мм) позволяет организовать значительное количество оборудования. Ширина 600 мм и глубина 930 мм обеспечивают удобство монтажа даже самых габаритных устройств. Прочная металлическая дверь отлично защищает содержимое, а чёрный цвет придаёт всему пространству профессиональный строгий вид. Максимальная нагрузка 1350 кг говорит о готовности выдерживать тяжёлую технику – этот шкаф легко справится с серьёзной нагрузкой в серверной или центре обработки данных.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-48АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-48АА-9005