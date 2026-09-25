Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005
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Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005
ЦМО ШТК-СП-48.6.10-44АА-9005 Сборно-разборный напольный серверный шкаф высотой 48 U, шириной 600 мм, глубиной 930 мм, полезной (между закрытыми дверьми) глубиной 690 мм состоит из каркаса, крыши, двух боковых стенок и двух перфорированных дверей универсальной навести с углом открывания 180°. Съемные боковые стенки и двери обеспечивают доступ к оборудованию с четырех сторон. Две сварные рамы каркаса соединены швеллерами, повышающими жесткость конструкции. Шкаф отвечает требованиям ГОСТ 28601-90 (МЭК 297), IP20, О4.2 по ГОСТ 15150 с диапазоном рабочих температур +1 °C… +45 °C, допустимой влажностью 80 % при 20 °C. Поставляется с винтовыми опорами, компенсирующими неровности пола, и транспортировочными роликами для перемещения пустого шкафа. Листовые детали покрыты полимерной предварительно фосфатированной порошковой краской черного (RAL 9005) цвета, направляющие оцинкованы. Габариты шкафа — 800?930?2215 мм, вес — 153 кг.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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