Гарантия качества
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
132 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741182
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Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-88АА-9005
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — решение для тех, кто ценит вместительность и практичность. Высота 42U и рабочий объём с глубиной 930 мм позволяют разместить большое количество оборудования, а полезная глубина 690 мм подойдёт даже для крупногабаритных устройств. Максимальная нагрузка — внушительные 1350 кг, шкаф с лёгкостью выдержит солидную сборку техники. Продуманная перфорированная дверь улучшает вентиляцию, защищая оборудование от перегрева. Элегантный чёрный цвет гармонирует с любым серверным интерьером. Ширина 800 мм и высота 1950 мм делают шкаф удобным для эксплуатации в профессиональных IT-зонах.
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — решение для тех, кто ценит вместительность и практичность. Высота 42U и рабочий объём с глубиной 930 мм позволяют разместить большое количество оборудования, а полезная глубина 690 мм подойдёт даже для крупногабаритных устройств. Максимальная нагрузка — внушительные 1350 кг, шкаф с лёгкостью выдержит солидную сборку техники. Продуманная перфорированная дверь улучшает вентиляцию, защищая оборудование от перегрева. Элегантный чёрный цвет гармонирует с любым серверным интерьером. Ширина 800 мм и высота 1950 мм делают шкаф удобным для эксплуатации в профессиональных IT-зонах.
Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.8.10-88АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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