Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741180
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1130
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
890
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.08х1.2х0.61
Вес, кг.
150
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — идеальное решение для организации серверной или аппаратной. Вместительная высота 42U позволяет разместить большое количество оборудования, а полезная глубина 890 мм вмещает даже крупные устройства. Прочная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого, а максимальная нагрузка в 1350 кг гарантирует надёжность даже при полной загрузке. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий, современный вид, а продуманная ширина 600 мм делает размещение оборудования ещё удобнее.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЦМО
Длина
1130
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
890
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Страна производитель
Беларусь
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — идеальное решение для организации серверной или аппаратной. Вместительная высота 42U позволяет разместить большое количество оборудования, а полезная глубина 890 мм вмещает даже крупные устройства. Прочная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого, а максимальная нагрузка в 1350 кг гарантирует надёжность даже при полной загрузке. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий, современный вид, а продуманная ширина 600 мм делает размещение оборудования ещё удобнее.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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