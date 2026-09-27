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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
117 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741180
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
1130
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
890
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.08х1.2х0.61
Вес, кг.
150

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005

Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — идеальное решение для организации серверной или аппаратной. Вместительная высота 42U позволяет разместить большое количество оборудования, а полезная глубина 890 мм вмещает даже крупные устройства. Прочная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого, а максимальная нагрузка в 1350 кг гарантирует надёжность даже при полной загрузке. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий, современный вид, а продуманная ширина 600 мм делает размещение оборудования ещё удобнее.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1130
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
металлическая дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
0
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
890
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО — идеальное решение для организации серверной или аппаратной. Вместительная высота 42U позволяет разместить большое количество оборудования, а полезная глубина 890 мм вмещает даже крупные устройства. Прочная металлическая дверь обеспечивает дополнительную защиту содержимого, а максимальная нагрузка в 1350 кг гарантирует надёжность даже при полной загрузке. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий, современный вид, а продуманная ширина 600 мм делает размещение оборудования ещё удобнее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.12-44АА-9005 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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