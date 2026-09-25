Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-48АА-9005
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 840 руб.
В наличии
Код товара: 741179
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115 840 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
930
Полезная глубина (мм)
690
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.07х0.99х0.62
Вес, кг.
148
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-48АА-9005
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, габариты 1950 ? 600 ? 930 мм и полезная глубина 690 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа для различных телекоммуникационных систем. Модель выдерживает нагрузку до 1350 кг, поэтому подходит для установки тяжёлого оборудования. Перфорированная дверь обеспечивает удобный доступ к содержимому, а классический чёрный цвет органично вписывается в технические помещения.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1350
Высота
42U
Высота (мм)
1950
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
930
Полезная глубина (мм)
690
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Страна производитель
Китай
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, габариты 1950 ? 600 ? 930 мм и полезная глубина 690 мм позволяют организовать пространство внутри шкафа для различных телекоммуникационных систем. Модель выдерживает нагрузку до 1350 кг, поэтому подходит для установки тяжёлого оборудования. Перфорированная дверь обеспечивает удобный доступ к содержимому, а классический чёрный цвет органично вписывается в технические помещения.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-СП-42.6.10-48АА-9005 - по цене 115840 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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