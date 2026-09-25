Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — выбор для тех, кто ценит простор и надёжность. Высота 2250 мм (48U) и ширина 800 мм позволяют разместить даже самое габаритное оборудование, а полезная глубина 855 мм даёт свободу монтажа для крупных устройств. Напольное размещение гарантирует устойчивость, а максимальная нагрузка в 1010 кг позволит без опаски разместить всю необходимую технику. Прочная перфорированная дверь обеспечивает вентиляцию, защищая оборудование от перегрева. Лаконичный серый цвет впишет шкаф ЦМО в любой современный интерьер серверной, а глубина 1200 мм открывает дополнительные возможности для организации внутреннего пространства.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 60 290 руб.15073 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-42.6.10-44...
-
В наличииЦена 60 990 руб.15248 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 600мм стекло серый ШТК-М-48.6.6-1ААА
-
В наличииЦена 61 520 руб.15380 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло серый ШТК-М-30.6.10-1ААА
-
В наличииЦена 61 520 руб.15380 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм стекло черный ШТК-М-30.6.10-1ААА-9...
-
В наличииЦена 61 610 руб.15403 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 800мм стекло серый ШТК-М-36.6.8-1ААА
-
В наличииЦена 62 220 руб.15555 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 600мм стекло серый ШТК-М-42.6.6-1ААА
-
В наличииЦена 63 420 руб.15855 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-48А...
-
В наличииЦена 64 590 руб.16148 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.6.8-4ААА
-
В наличииЦена 65 380 руб.16345 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-Э-48.6.10-44...
-
В наличииЦена 66 080 руб.16520 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 42U 800мм стекло серый ШТК-Э-42.8.8-13АА
-
В наличииЦена 67 670 руб.16918 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 36U 800мм перфорация серый ШТК-М-36.6.8-44АА
-
В наличииЦена 68 020 руб.17005 руб. в СплитШкаф напольный ЦМО 30U 1000мм перфорация серый ШТК-М-30.6.10-44А...
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА