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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА

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Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1010
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741176
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
1200
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота
48U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
855
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.4х1.24х0.83
Вес, кг.
194

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — выбор для тех, кто ценит простор и надёжность. Высота 2250 мм (48U) и ширина 800 мм позволяют разместить даже самое габаритное оборудование, а полезная глубина 855 мм даёт свободу монтажа для крупных устройств. Напольное размещение гарантирует устойчивость, а максимальная нагрузка в 1010 кг позволит без опаски разместить всю необходимую технику. Прочная перфорированная дверь обеспечивает вентиляцию, защищая оборудование от перегрева. Лаконичный серый цвет впишет шкаф ЦМО в любой современный интерьер серверной, а глубина 1200 мм открывает дополнительные возможности для организации внутреннего пространства.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1200
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1010
Высота
48U
Высота (мм)
2250
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
855
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — выбор для тех, кто ценит простор и надёжность. Высота 2250 мм (48U) и ширина 800 мм позволяют разместить даже самое габаритное оборудование, а полезная глубина 855 мм даёт свободу монтажа для крупных устройств. Напольное размещение гарантирует устойчивость, а максимальная нагрузка в 1010 кг позволит без опаски разместить всю необходимую технику. Прочная перфорированная дверь обеспечивает вентиляцию, защищая оборудование от перегрева. Лаконичный серый цвет впишет шкаф ЦМО в любой современный интерьер серверной, а глубина 1200 мм открывает дополнительные возможности для организации внутреннего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.8.12-88АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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