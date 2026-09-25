Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741170
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1250
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.11х0.52х0.5
Вес, кг.
145
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО для напольного размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2315 ? 600 ? 1250 мм обеспечивают вместительное внутреннее пространство для организации телекоммуникационной инфраструктуры. Серый шкаф рассчитан на максимальную нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для размещения большого объёма оборудования. Практичное решение для систем, где важны вместительность, устойчивое напольное размещение и высокая несущая способность.
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Бренд
ЦМО
Длина
1250
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО для напольного размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2315 ? 600 ? 1250 мм обеспечивают вместительное внутреннее пространство для организации телекоммуникационной инфраструктуры. Серый шкаф рассчитан на максимальную нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для размещения большого объёма оборудования. Практичное решение для систем, где важны вместительность, устойчивое напольное размещение и высокая несущая способность.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Шкаф напольный ЦМО 48U 1200мм перфорация серый ШТК-М-48.6.12-48АА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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