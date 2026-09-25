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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005 купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005

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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 040 руб. 
Начислим 1457 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741169
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005
91 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Высота (мм)
2310
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.22х0.9х0.5
Вес, кг.
120

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2310?600?1000 мм позволяют организовать пространство под крупную систему, а максимальная нагрузка до 710 кг обеспечивает уверенную установку тяжёлого оборудования. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид. Перфорированная дверь способствует свободному прохождению воздуха и делает конструкцию удобной для размещения телекоммуникационного оборудования. Надёжный шкаф ЦМО для масштабных задач и аккуратной организации рабочего пространства.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1000
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
710
Высота
48U
Высота (мм)
2310
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 48U и габариты 2310?600?1000 мм позволяют организовать пространство под крупную систему, а максимальная нагрузка до 710 кг обеспечивает уверенную установку тяжёлого оборудования. Чёрный цвет придаёт шкафу строгий профессиональный вид. Перфорированная дверь способствует свободному прохождению воздуха и делает конструкцию удобной для размещения телекоммуникационного оборудования. Надёжный шкаф ЦМО для масштабных задач и аккуратной организации рабочего пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация черный ШТК-М-48.6.10-48АА-9005 - по цене 91040 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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