Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА
Оригинальный товар
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 040 руб.
В наличии
Код товара: 741168
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91 040 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1050
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
850
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2.23х0.92х0.5
Вес, кг.
135
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 48U — вместительное решение для размещения оборудования в организованной стойке. При габаритах 2315 ? 600 ? 1050 мм и полезной глубине 850 мм он подходит для установки крупной системы с большим количеством компонентов. Перфорированная дверь придаёт конструкции практичность, а максимальная нагрузка до 1200 кг позволяет размещать тяжёлое оборудование. Серый цвет выглядит сдержанно и уместно в технических помещениях. ЦМО — телекоммуникационный шкаф для масштабных задач, где важны вместительность, напольное размещение и высокая допустимая нагрузка.
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Бренд
ЦМО
Длина
1050
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
48U
Высота (мм)
2315
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
850
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Страна производитель
Беларусь
Напольный телекоммуникационный шкаф ЦМО высотой 48U — вместительное решение для размещения оборудования в организованной стойке. При габаритах 2315 ? 600 ? 1050 мм и полезной глубине 850 мм он подходит для установки крупной системы с большим количеством компонентов. Перфорированная дверь придаёт конструкции практичность, а максимальная нагрузка до 1200 кг позволяет размещать тяжёлое оборудование. Серый цвет выглядит сдержанно и уместно в технических помещениях. ЦМО — телекоммуникационный шкаф для масштабных задач, где важны вместительность, напольное размещение и высокая допустимая нагрузка.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 48U 1000мм перфорация серый ШТК-М-48.6.10-48АА - по цене 91040 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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