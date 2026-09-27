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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА купить с доставкой в Москве
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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА

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Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741166
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Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
450
Ширина (мм)
850
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.5х0.47
Вес, кг.
123

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА

Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U позволяет организовать значительный объём аппаратуры, а ширина 850 мм обеспечивает удобное внутреннее пространство. Перфорированная дверь способствует свободной циркуляции воздуха внутри шкафа. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для установки тяжёлого телекоммуникационного оборудования. Серый цвет придаёт модели сдержанный профессиональный вид.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
0
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
450
Ширина (мм)
850
Полезная глубина (мм)
0
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U позволяет организовать значительный объём аппаратуры, а ширина 850 мм обеспечивает удобное внутреннее пространство. Перфорированная дверь способствует свободной циркуляции воздуха внутри шкафа. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку до 1200 кг, поэтому подходит для установки тяжёлого телекоммуникационного оборудования. Серый цвет придаёт модели сдержанный профессиональный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф напольный ЦМО 42U 800мм перфорация серый ШТК-М-42.8.8-4ААА - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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