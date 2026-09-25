Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА
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Характеристики
Размещение
напольный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
107 810 руб.
В наличии
Код товара: 741163
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107 810 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
1225
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.95х0.98х0.54
Вес, кг.
175
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1225 мм обеспечивают просторное внутреннее пространство, а максимальная нагрузка до 1200 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого оборудования. Серый цвет придаёт конструкции сдержанный универсальный вид. Перфорированная дверь подчёркивает функциональное назначение шкафа и делает его практичным выбором для организации телекоммуникационного оборудования. Высота шкафа — 2020 мм, ширина — 800 мм, глубина — 1225 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЦМО
Длина
1225
Тип
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
серый
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
1200
Высота
42U
Высота (мм)
2020
Ширина (мм)
800
Полезная глубина (мм)
0
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Страна производитель
Беларусь
Телекоммуникационный шкаф ЦМО — вместительное напольное решение для размещения оборудования. Высота 42U, ширина 800 мм и глубина 1225 мм обеспечивают просторное внутреннее пространство, а максимальная нагрузка до 1200 кг позволяет использовать шкаф для установки тяжёлого оборудования. Серый цвет придаёт конструкции сдержанный универсальный вид. Перфорированная дверь подчёркивает функциональное назначение шкафа и делает его практичным выбором для организации телекоммуникационного оборудования. Высота шкафа — 2020 мм, ширина — 800 мм, глубина — 1225 мм.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Шкаф напольный ЦМО 42U 1200мм перфорация серый ШТК-М-42.8.12-48АА - по цене 107810 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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